Santanchè stronca Lerner: "Di quel figlio non sarei orgogliosa"

11 gennaio 2023 a

a

a

"Io oggi sono stato a portare la mia solidarietà ai ragazzi di Ultima generazione a Milano": Gad Lerner lo ha detto a Bianca Berlinguer nel corso della trasmissione Cartabianca su Rai 3. Il riferimento del giornalista è agli attivisti che si sono resi protagonisti di diverse proteste contro il cambiamento climatico, come i sit-in in autostrada o il lancio di zuppe, colla e vernici su diverse opere d'arte, in particolare sulle teche dei quadri e sulle facciate degli edifici.

"Perché vince la Meloni". Senaldi zittisce Gad Lerner in 10 secondi

Tra gli ospiti della trasmissione anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè che, replicando a Lerner, ha detto in maniera netta: "Io non sarei orgogliosa di un figlio che va a imbrattare le istituzioni con la vernice. Ma come può difenderli?". Gli attivisti di Ultima generazione, infatti, qualche giorno fa hanno deciso di imbrattare la sede del Senato, Palazzo Madama a Roma, con della vernice arancione. L'obiettivo è sempre lo stesso: richiamare l'attenzione della politica sulle tematiche ambientali.

"Atroce e tremenda". Mauro Corona, le lacrime per Gianluca Vialli

Proprio uno di loro, Michele Giuli, ha spiegato alla Berlinguer che il loro scopo è quello di arrivare a un dialogo con chi ha potere decisionale nel Paese: "Ci fermeremo quando il governo deciderà di parlare con noi. Gli italiani vogliono spendere nelle energie rinnovabili e non nei combustibili fossili". Sulla questione si è espresso anche Andrea Scanzi: "I ragazzi di Ultima Generazione sono mossi da nobili intenti, credono molto a ciò che fanno. Ma il loro modo di contestare li rende altamente antipatici anche quando hanno ragione. Come lanciare la minestra contro un quadro di Van Gogh".