Bloccarono la strada: tutti assolti gli attivisti

Sono stati assolti dall’accusa di manifestazione non preavvisata i 5 attivisti di Ultima Generazione che il 20 febbraio 2023, durante una protesta, avevano bloccato il traffico su viale Sturzo, nei pressi della stazione ferroviaria di porta Garibaldi a Milano. È quanto ha deciso ieri la giudice della terza sezione penale Sara Faldini al termine del processo. Assolti 4 ambientalisti anche dall’accusa di violazione dei fogli di via. I giovani si erano seduti in mezzo alla strada reggendo uno striscione con la scritta «Non paghiamo il fossile». Anche i vandali di Roma, che avevano deturpato la Fontana di Trevi e la Barcaccia, erano stati assolti nelle scorse settimane.