Papa Francesco, assist alla Meloni: “Migranti? L'Ue non aiuta l'Italia”

Papa Francesco ha definito “una grande ingiustizia europea” le politiche migratorie. Intervistato dalla rivista Mundo Negro, il Pontefice ha espresso una posizione sui migranti che ha dei punti in comune con quella del governo presieduto da Giorgia Meloni. “Grecia, Cipro, Italia, Spagna e anche Malta sono i paesi che più si trovano nell’area di accoglienza - ha esordito Bergoglio - e quello che è successo in Italia, dove nonostante la politica migratoria dell’attuale governo sia, diciamo così, in senso buono, restrittiva, ha sempre aperto le porte per salvare le persone che l’Europa non accoglie”.

“Questi Paesi - ha continuato Papa Francesco - devono fare i conti con tutto e si trovano di fronte al dilemma se rispedirli indietro perché li uccidano o muoiano, oppure fare questo... È un problema serio. L’Unione Europea non accompagna». Al tempo stesso il Pontefice ha evidenziato che mettere dei fili spinati per impedire ai migranti di scappare “è un crimine”. Poi il discorso si è spostato sull’Africa, un continente che è da valorizzare e non da saccheggiare: “C’è qualcosa che dobbiamo denunciare: c’è un inconscio collettivo che dice l’Africa è da sfruttare”.

“Ce lo dice la storia - ha spiegato Papa Francesco - con l’indipendenza a metà: gli danno l’indipendenza economica dal suolo in su, ma si tengono il sottosuolo per sfruttarlo, vediamo lo sfruttamento di altri Paesi che si appropriano delle loro risorse. Vediamo solo la ricchezza materiale, ed è per questo che storicamente è stata solo ricercata e sfruttata. Oggi vediamo che molte potenze mondiali stanno andando a saccheggiare, è vero, e non vedono l’intelligenza, la grandezza, l’arte del popolo”.