Leone XIV, ecco l'orologio del Papa: senza precedenti

Leone XIV rompe la tradizione con un orologio tecnologico? Se i suoi predecessori, come Wojtyla e Ratzinger, erano affezionati ai Rolex e alle marche di lusso tedesche, l'americano invece avrebbe optato per la tecnologia. I più attenti hanno notato che per la prima uscita, al momento dell'annuncio dal balcone della Basilica di San Pietro, Robert Prevost avrebbe scelto di indossare un Wenger Swiss Military 7223X. Si tratta di un orologio da campo al quarzo degli anni ’90. In ogni caso, non si tratta di un oggetto di lusso.

Papa Francesco, invece, indossava quasi sempre un Casio MQ-24-7BLL al quarzo. Anche se poi decise di privarsi di quell'accessorio nel 2022. Durante il suo Pontificato, inoltre, Doug LaViolette, padre di Brian, un ragazzo scomparso a soli 15 anni durante un incidente in acqua, scrisse una lettera al Papa per chiedergli "con umiltà se fosse disposto a cedere un orologio semplice che ha usato personalmente". L'adolescente, infatti, aveva una passione per gli orologi. E per questo dopo la morte fu costituita una fondazione in suo ricordo e si decise di organizzare una raccolta fondi basata proprio su un’asta di orologi da collezione. Papa Francesco accolse la richiesta e gli inviò uno Swatch modello "Once Again", poi battuto all'asta per 56.250 dollari.