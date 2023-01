Giorgia Meloni, "bastoni tra le ruote non solo dall'opposizione"

15 gennaio 2023 a

a

a

Avvisa l'opposizione, Giorgia Meloni, ma pure le frange più insofferenti e turbolente della sua maggioranza. "Faremo quello che va fatto, e lo faremo con la serietà, con la dedizione, il coraggio, la determinazione con cui va fatto - annuncia la premier e leader di Fratelli d'Italia in collegamento con la kermesse organizzata a Milano dal partito in vista delle imminenti elezioni regionali in Lombardia -. E faremo quello che consideriamo giusto in coscienza. A me interessano i dati macroeconomici di questa nazione tra 5 anni, i dati sulla natalità, i dati sul reddito medio, sul salario medio, quali saranno i dati sulla nostra produttività, sul nostro export".

"O si fa l'Italia o si muore": Meloni definitiva, cita Garibaldi e appoggia Fontana





"Questo è quello che guardo, quello che guarderò - prosegue portando il discorso anche su un piano puramente politico -, ma per poter guardare compiutamente quei risultati servono cinque anni di lavoro e io spero, e sono certa, che avremo quei cinque anni nonostante i tentativi di buona parte dell'opposizione, e non solamente dell'opposizione, di fare qualsiasi cosa per mettere i bastoni fra le ruote. È normale, l'opposizione fa il suo lavoro ed è giusto che sia così, ma l'importante è che anche noi facciamo il nostro".

Il sondaggio: scossa al governo, cosa accade a FdI, Lega e FI. E Calenda...

"Noi siamo il governo della nazione - conclude la premier - e compito del governo è decidere, portare a casa gli impegni assunti", aggiunge. Parole chiarissime, soprattutto alla luce delle frizioni degli ultimi giorni tra FdI e Forza Italia, soprattutto, sul mancato taglio delle accise su benzina e diesel.