Sondaggio Termometro Politico, inversione di tendenza per il centrodestra

Inversione di tendenza per il centrodestra. La polemica sul caro carburanti non intacca più i consensi del governo. Lo dimostra il sondaggio di Termometro Politico. Oltre, infatti, all'indice di fiducia della premier Giorgia Meloni (al 44 per cento), crescono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Le intenzioni di voto registrate danno tutti i partiti di centrodestra in salita rispetto alla precedente rilevazione: Fdi è al 28,8 percento, il Carroccio all'8,6 e Forza Italia al 7,1. In calo invece le forze di centrosinistra e moderate: M5S è al 17,5, il Pd stabile al 16,3, Azione/Italia Viva all'8, Sinistra Italiana/Verdi al 3,2. Chiudono +Europa al 2,5, Italexit al 2,4, Unione Popolare all'1,5 e Italia Sovrana all'1,4.

Numeri che non sembrano andare nella stessa direzione dell'opinione degli italiani sulle accise. La rilevazione mostra che il 76 per cento dei cittadini chiede all'esecutivo di reintrodurre uno sconto sulle accise sui carburanti come quello appena rimosso. Tra questi il 50,8 vorrebbe che il taglio restasse in modo permanente. Sempre Termometro Politico ha intervistato gli italiani sul concetto di sovranismo. Risultato?

Oltre un italiano su due lo giudica positivamente: il 28,2 per cento ritiene che bisogna ridare sovranità all'Italia e riscoprire l'orgoglio nazionale mentre per il 23,3 serve accrescere il controllo nazionale negli ambiti strategici, ma senza entrare in conflitto con gli alleati. Il 29,1 invece boccia sovranismi e nazionalismi perché "provocano solo guerre e danni economici, oltre ad essere concetti che appartengono al passato". Dello stesso avviso un ulteriore 16,9 per cento secondo cui "dobbiamo aprirci ad una maggiore integrazione verso il mondo, pur senza perdere la nostra identità".