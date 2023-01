Messina Denaro, orgoglio-Meloni: "Cosa dico a mia figlia"

17 gennaio 2023 a

“A mia figlia dico: ‘I buoni alla fine vincono sempre’. A una bambina di sei anni lo si spiega così”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni in un’intervista che andrà in onda stasera, martedì 17 gennaio, a Fuori dal Coro su Rete4. Ovviamente la presidente del Consiglio si riferisce a Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato dopo trent’anni di latitanza: si tratta di una grandissima vittoria dello Stato.

Subito dopo la cattura del boss dei boss, la Meloni ha parlato di “duro colpo alla criminalità organizzata”. “È una giornata storica - ha aggiunto - un giorno di festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della mafia, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano. Ci sono persone che sacrificano tutta la loro esistenza alla lotta alla mafia: mi piace pensare che questo possa essere il giorno in cui viene celebrato il lavoro di questi uomini e di queste donne, ed è una proposta che farò”.

Al procuratore capo, agli investigatori, ai carabinieri, ai Ros e alla polizia, la presidente del Consiglio ha detto che “l’Italia è fiera di loro: sappiamo che dobbiamo a loro questo grande risultato al lavoro quotidiano di grande determinazione che hanno condotto. Possono contare sui provvedimenti del governo per il necessario per portare avanti questa battaglia insieme”. La Meloni ha infine ricordato: “Sì la legalità, gli strumenti, tutto quello che serve sul piano della sicurezza, ma poi è il terreno fertile che devi togliere alla criminalità organizzata e quello lo togli solo con il lavoro”.