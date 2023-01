Giorgetti, rivoluzione al Tesoro: ecco chi entra e chi esce

19 gennaio 2023 a

Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nell’ordine del giorno del Cdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti, del Tesoro Riccardo Barbieri, Ragioneria Biagio Mazzotta e Amministrazione Generale del personale e dei servizi Ilaria Antonini. È quanto si legge in una nota. Confermate dunque le indiscrezioni che davano in uscita Alessandro Rivera, direttore del Tesoro nominato ai tempi del governo Conte nel 2018, e la conferma del Ragioniere dello Stato Mazzotta.

Dal dipartimento per le politiche per la famiglia arriva invece Ilaria Antonini. Il ministro Giancarlo Giorgetti "ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza". Al Mef dunque ci sarà un cambio della guardia per quanto riguarda il ruolo di direttore generale, finora ricoperto da Rivera. Riccardo Barbieri Hermitte, classe 1958, è una scelta dentro le mura di via XX Settembre : dal 2015 è capo economista responsabile della direzione Analisi Economico Finanziaria del dipartimento del Tesoro dopo venticinque anni trasforsi nella ricerca di alcune delle maggiori banche d'affari mondiali. Alla sua struttura, per intendersi, ha fatto capo la redazione di documenti fondamentali come il Def. A chiamarlo al Tesoro era stato, nell'estate del 2015, l'allora ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan.