Ue, Fiocchi (FdI- Ecr): pastori da tutta Italia al Ministero dell'Agricoltura

L'eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Pietro Fiocchi ha accompagnato una delegazione di Pastori provenienti da tutta Italia al Ministero dell’Agricoltura per un incontro con il Ministro Francesco Lollobrigida e il Sottosegretario Patrizio La Pietra. Tema dell’incontro le numerose problematiche derivanti dalla presenza del lupo e dalle sue predazioni. Questo grande carnivoro, ormai presente e diffuso in moltissime Regioni italiane, ha causato e sta causando innumerevoli danni e disagi alla pastorizia e all’allevamento, in particolare sull’arco alpino e prealpino. La situazione creatasi ha raggiunto livelli tali da portarla all’attenzione del Governo. Dopo anni di appelli inascoltati l’attuale Governo è stato investito ufficialmente della situazione dal Comitato Pastori d’Italia, Associazionr Pastoralismo delle Alpi, Associazione Difesa rurale, Comitato Allevatori del VCO, Associazione APAC e da alcuni rappresentati locali.

”Sono certo che verranno intraprese azioni per risolvere questi problemi e garantire la sicurezza degli allevatori e la tutela della biodiversità”. Ha dichiarato Pietro Fiocchi esprimendo soddisfazione per l’incontro aggiungendo che: “Nessuno vuole eradicare questa specie, ma si tratta di monitorarla e gestirla come avviene in altri Stati quali la Svizzera, la Francia e la Svezia nonostante esse abbiano una popolazione di lupi di molto inferiore alla nostra. La pastorizia e l’allevamento – conclude Fiocchi – sono un valore e un patrimonio economico e culturale che non possiamo permetterci il lusso di perdere.” Il Ministro Lollobrigida e il Sottosegretario La Pietra hanno assicurato il massimo impegno del Governo per trovare soluzioni sostenibili e condivise.