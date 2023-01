Il consigliere non parla italiano. Meloni sconcertata

20 gennaio 2023 a

Se l'hanno scelto per il suo curriculum, è andata male sia a lui, smascherato alla prima intervista, sia al partito che l'ha fatto eleggere. E' diventato virale sui sociale il video di un consigliere che illustra a un giornalista il proprio programma: piccolo particolare, parla un italiano improponibile e incomprensibile.

"Quando esageri a descriverti nel CV e poi ti prendono davvero...", recita il meme senza scendere in ulteriori dettagli. Chi è il giovane politico, fulgido esempio di integrazione? L'uomo che incarna il "sogno italiano"?







Alla fine, dopo qualche ricerca, emerge la verità. Il signore si chiama Viraj Prasanna Mihindukulasuriya e il video risale al 2018. Era stato eletto il 24 luglio di quell'anno dagli immigrati che vivono a Napoli. Cingalese, ha ricoperto il ruolo di delegato degli extracomunitari nel Consiglio comunale, come si evince dal filmato, non parlava italiano. Il sindaco dell'epoca Luigi De Magistris, nonostante le contestazioni, lo aveva difeso assegnandogli un interprete. In quei giorni, Giorgia Meloni (leader di Fratelli d'Italia, ovviamente all'opposizione e ancora lontanissima da Palazzo Chigi) aveva commentato sarcastica: "Meraviglie del multiculturalismo. Il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli non parla italiano. Un ottimo requisito per partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Vabbè".