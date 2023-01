Sondaggio-Mentana, Pd cancellato: "Ritaglia il suo minimo"

23 gennaio 2023 a

Il centrodestra cresce. Anche se a trainare è sempre Fratelli d'Italia, questa volta a crescere sono Lega e Forza Italia. Sì, perché se il partito di Giorgia Meloni rimane in testa al sondaggio di Swg per il TgLa7, con un 30,8 per cento, FdI cala. Enrico Mentana, nella puntata di lunedì 23 gennaio, parla di una discesa del -0,5 per cento. Nulla comunque di cui preoccuparsi. A maggior ragione perché il Carroccio di Matteo Salvini segna un +0,2 arrivando in una settimana all'8,5 per cento.

Stesso discorso per gli azzurri di Silvio Berlusconi. Forza Italia raggiunge il 6,6 per cento, lasciandosi alle spalle il 6,4 di sette giorni fa. Va peggio al Movimento 5 Stelle che arresta la propria crescita (-0,2, al 17,4 per cento). Per non parlare del Partito democratico che - tuona Mentana - "ritaglia il suo minimo", ossia il 14 per cento (-0,2). La rilevazione registra una crescita anche per Azione/Italia Viva.

Carlo Calenda e Matteo Renzi si piazzano all'8,2 con un salto del +0,4 per cento. Più sotto Verdi-Sinistra Italiana (al 3,8 con un +0,1) e +Europa al 3,1 con un piccolo balzo dello 0,1 per cento. Insomma, anche il sondaggio per Mentana certifica la crescita del centrodestra al governo. Anche se sulla Meloni pesano le politiche su benzina e accise.