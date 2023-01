Giorgia Meloni affonda Repubblica & Co: "Vedo che per alcuni giornali..."

24 gennaio 2023 a

Non c'è alcuna slabbratura nel governo. A Palazzo Chigi, nonostante le spinte centrifughe dei ministri - causa Regionali imminenti - si va tutti d'accordo. Giorgia Meloni, mentre difendeva il Guardasigilli ("Ho lottato per avere Carlo Nordio alla Giustizia"), ha dovuto prendere le distanze anche da chi sobilla malumori tra i suoi alleati di governo. "Vedo che, secondo i giornali, ho mille problemi con tanti ministri", ha dichiarato la premier spiegando che l'idea "calendarizzazione dei lavori del governo nel 2023" non nasce da un "caso Nordio". Per questo la premier Meloni sta organizzando "un giro con diversi ministri".

“Oggi tocca a Nordio”: Meloni svela il gioco sporco della sinistra

"Il problema", scrive Massimo Franco nella sua Nota per il Corriere, "è che deve fronteggiare alleati intenzionati a usare la riforma per regolare vecchi conti con quello che definiscono "il giustizialismo". E dall’altra opposizioni, in particolare il M5S, che di quel mondo si ritengono i portavoce, e dunque sparano a zero sul governo. Nel mezzo si intravedono pezzi di FdI che non vogliono una rottura con la magistratura, e ne condividono le perplessità. Più che un cronoprogramma, un pericoloso rompicapo".