Sondaggio-Pagnoncelli: Salvini e Lega si riprendono la scena

25 gennaio 2023 a

a

a

Piccola flessione per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni rimane pur sempre in testa ai sondaggi, ma perde un 1,2 per cento. FdI, stando alla rilevazione di Nando Pagnoncelli, scende al 30,5 per cento. Una tendenza confermata dall'esecutivo e dalla stessa premier, i cui consensi scendono a 51 e 53. Ossia -3 e -5 per cento. La contrazione di FdI viene però attutita da una ripresa della Lega che raggiunge l'8,3 per cento (+0,5) e si avvicina al risultato delle politiche, e di Forza Italia che sale al 6,8 (+0,6 per cento).

Frenata chi? Sondaggio, gode Giorgia Meloni: ecco dove vola FdI

Recupera anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle conferma il secondo posto portandosi al 18,2 per cento (+0,6), mentre il Partito democratico arresta il trend negativo e si piazza al 16,4. E ancora - si legge sul Corriere della Sera - il Terzo polo arriva al 7,1 per cento con Alleanza Verdi, Sinistra italiana e Reti civiche al 4,1 per cento. Dati che mostrano ancora una volta il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra (46,6 a 22,5 per cento). Una differenza ben più elevata rispetto a quella uscita dalle urne nel settembre scorso quando era 43,8 per cento a 26,1.

"Per onestà intellettuale...": sondaggi, Fabrizio Masia seppellisce il Pd

Allo stesso tempo non mostrano grandi variazioni i consensi dei leader rispetto al mese precedente. E se Giuseppe Conte, con un indice di gradimento pari a 32, si riporta sui valori vantati all'apertura della crisi del governo Draghi, Matteo Salvini guadagna un ottimo 28 e Maurizio Lupi 21. Insomma, entrambi vedono il gradimento personale aumentare di ben 4 punti rispetto a fine luglio. Stesso discorso per Silvio Berlusconi (25) da ottobre in poi.