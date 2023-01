Aborto, FdI smaschera le menzogne dei 5 Stelle

26 gennaio 2023 a

Il governo dovrà «astenersi dall’intraprendere iniziative di carattere anche normativo volte a eliminare o limitare il sistema di tutele della legge 194», sull’aborto: lo prevede un ordine del giorno approvato ieri pressoché all’unanimità (257 sì, nessun voto contrario, 3 astenuti) dalla Camera. L’odg è stato presentato da Stefania Ascari dal M5S: i pentastellati hanno accettato la riformulazione del loro testo proposta dal governo, nei termini in cui è stato poi approvato.



Si sgonfia così il tentativo del centrosinistra di mettere in difficoltà la maggioranza. «Fdi difende la 194 rimarcando che non va cambiata in nessun modo» sottolinea Chiara Colosimo. «M5S dimostra ancora la sua inadeguatezza. Lo sgambetto non è riuscito perché il centrodestra ha le idee chiare: piena attuazione della 194, nessuno dovrà abortire perché obbligata per questioni economiche»