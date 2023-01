Matteo Salvini, "entro due anni": Ponte sullo Stretto, la promessa

26 gennaio 2023 a

"Posso assicurare che stiamo lavorando con determinazione e coraggio, ed entro due anni poseremo la prima pietra": il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha parlato in questi termini del ponte sullo stretto di Messina durante il question time al Senato. Ma non è tutto. Perché il vicepremier ha detto anche che una delle sue priorità è "la messa in sicurezza di migliaia di ponti e viadotti, che in alcuni casi hanno cinquanta anni di vita sulle spalle. Stiamo reperendo le risorse per farlo". Lo ha detto nel rispondere a una interrogazione sui lavori di manutenzione e ricostruzione dei ponti sul Po nel mantovano.

Salvini, poi, ha sottolineato anche che "è necessario reintrodurre le Province elette direttamente dai cittadini, con personale, competenze, denari e poteri per tornare a fare quello che le Province hanno fatto brillantemente per tanto tempo". Nel corso del question time di questo pomeriggio al Senato, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parlato di una riforma "necessaria".

Durante il question time, infine, Salvini ha parlato anche del collegamento viario nel padovano: "Concluderemo positivamente l’iter procedurale con l’emanazione del relativo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Aggiungeremo così un ulteriore tassello allo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese per giungere al completamento e al potenziamento della strada in argomento, attraverso il suo adeguamento in arteria di scorrimento veloce ed il suo collegamento con la superstrada Pedemontana".