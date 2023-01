Crosetto fa a pezzi Travaglio: "Non posso ignorarlo. Tanto per capirci..."

26 gennaio 2023 a

“Ci sono cose che vanno ignorate ed altre che devono avere risposte”. Con questa premessa Guido Crosetto ha deciso di replicare a quanto scritto dal Fatto Quotidiano, che nell’edizione odierna lo ha attaccato dandogli praticamente del guerrafondaio. “Tanto per capirci, caro Marco Travaglio - ha twittato il ministro della Difesa - questo sarà il primo decreto a contenere solo armi difensive e aiuti civili; il ministro lavora per la pace”.

La tesi del Fatto Quotidiano è che il filo diretto di Giorgia Meloni con Joe Biden e le dichiarazioni di Crosetto “indicano chiaramente che la guerra è in casa”. Il giornale diretto da Travaglio ha interpretato la relazione del ministro sulle linee programmatiche del suo dicastero come un “prepariamoci alla guerra”. “Il governo - si legge - vuole attrezzarsi allo scenario internazionale definito come del tutto inedito, in cui la proiezione internazionale diviene strategica anche al di là delle missioni di ‘pace’ per come sono state finora conosciute”.

“La guerra in Ucraina - prosegue il Fatto - delinea uno scenario diverso in cui le Forze armate devono essere dispiegate lì dove è messa a repentaglio ‘la nostra democrazia’. E quindi servono strutture militari più efficaci, più attrezzate, più addestrate. Quindi servono più fondi e l’obiettivo fissato dalla Nato di raggiungere il 2% del Pil nelle spese militari non si discute. Crosetto pensa che ci si debba arrivare nell’arco di due anni, anche se questo non lo dice nell’audizione”.