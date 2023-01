Gianfranco Fini, il retroscena bomba: "Ecco cosa sta preparando"

28 gennaio 2023 a

Gianfranco Fini, dopo un esilio di quasi dieci anni - dopo la disfatta elettorale del 2013 con Futuro e libertà - è tornato sulla scena. Al momento lo si vede solo in tv e alla rimpatriata di oggi 28 gennaio a Napoli, dove l'ex presidente della Camera parteciperà a un evento pubblico con i suoi fedelissimi. A Palazzo Zapata si ritroverà tutta la vecchia guardia delle truppe finiane, riporta Il Giornale: Enzo Raisi, Enrico Flauto e Carlo Di Dato, Ugo Maria Chirico, e a quanto pare, anche Italo Bocchino che "sicuramente farà una capatina", come affermano gli organizzatori dell’evento, che però non vogliono parlare di un ritorno: "Siamo noi coinvolgerlo. Fini non ne vuole sapere di un rientro in politica".

Sarà. Quel che è certo però è che Fini ha riallacciato i rapporti con gli ex colonnelli "sotto lo sguardo benevolo di Palazzo Chigi". Un suo fedelissimo ha chiarito: "Non scherziamo, Meloni e Fini non hanno mai litigato". E Gianfranco, che ormai si vede sempre più spesso in tv (due volte da Lucia Annunziata e poi da Lilli Gruber), ieri a BellaMa da Pierluigi Diaco, si è pronunciato così su Giorgia Meloni: "Credo che la grande qualità che ha quella donna è che quando si sente impreparata, o teme di esserlo, studia. Quindi non improvvisa. Il presidente Bertinotti, che stimo, e credo di poter dire che godo della sua stima, quando era presidente della Camera mi disse 'Meloni ha presieduto da vicepresidente in modo ineccepibile'. Non aveva alcuna esperienza, ma studiava".

Che Fini punti alle elezioni europee in lista con Fratelli d'Italia? Le voci corrono. C'è persino chi lo indica come candidato naturale per la poltrona di commissario Ue al posto di Gentiloni su indicazione del governo italiano. Insomma, Fini è tornato.