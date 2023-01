Elly Schlein, scoppia la bufera per la foto-insulto: "Gli animali ridono"

29 gennaio 2023 a

"È sempre bellissimo vedere gli animali quando sorridono". È questo il commento allegato a un post social, datato dicembre scorso. La pagina Fb è quella di Giorgio Contovas, esponente cittadino di Forza Italia al quale il 26 gennaio scorso la coordinatrice azzurra di Napoli, Iris Savastano, ha dato la delega per la VI Municipalità. Il post incriminato, che di like e commenti anche negativi in due mesi ne ha ricevuto tanti, viene "scoperto" in queste ore da Sandro Ruotolo, giornalista ed ex parlamentare Pd, che lo rilancia, esprimendo solidarietà alla candidata alla segreteria dem, e auspicando un intervento della magistratura.

"Ma consentitemi di chiedere ai responsabili di Forza Italia di allontanare l’autore di questo vergognoso post. È proprio vero che oggi più che mai bisogna lottare contro il razzismo, l’antisemitismo, il sessismo", aggiunge Ruotolo. Contovas non ci sta e scrive: "Non rimuovo il mio post anzi lo rivendico con orgoglio. Una battuta di 1/2 mesi fa che oggi viene tirata fuori per colpire qualcuno. Pazienza, mi sono dimesso da Forza Italia, non mi faccio zittire da Ruotolo e aspetto che intervenga la magistratura sul mio post satirico".

Dimesso o meno, Iris Savastano prende le distanze da Contovas: "Prendiamo atto delle affermazioni lesive dell’appena nominato vice coordinatore della VI Municipalità nei confronti della parlamentare Schlein e lo revochiamo dall’incarico affidatogli". Ma la polemica social è ormai innescata e, secondo quanto apprende l’AGI, ha irritato non poco i vertici di FI non solo campani, proprio mentre il partito nella regione aveva preso un nuovo corso, ricompattando anche il centrodestra in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative.