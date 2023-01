Laura Boldrini entra nel Pd: "Prendo la tessera, mai avuta prima"

28 gennaio 2023 a

Laura Boldrini ora è ufficialmente un membro del Pd. L'ex presidente della Camera ha infatti annunciato di aver preso la tessera dem. "Da oggi sono iscritta al Partito Democratico. Ho ritirato la tessera al circolo del centro storico di Roma, ringrazio le militanti e i militanti per l’accoglienza", ha fatto sapere la deputata dei democratici che si prepara per l'elezione del nuovo segretario. "Non sono mai stata iscritta a un partito prima d’ora, questa è una decisione che ho maturato dopo aver partecipato ai lavori del comitato costituente che ha redatto il Manifesto, di cui condivido i contenuti. È il momento di partecipare attivamente per dare concretezza al processo di radicale rinnovamento del partito. Che sia, laburista, ambientalista, femminista, europeista, pacifista e che abbia, se lo decidiamo, anche un nuovo nome".



Non poteva certo mancare nel suo annuncio da neo-piddina una stoccata al governo e alla destra del premier Giorgia Meloni: "Impegniamoci tutte e tutti insieme per costruire una rinnovata alternativa alla destra più destra di sempre. Invito chi non si è sentito più rappresentato in questi anni o chi non è contento di come vanno le cose ad essere parte di un nuovo progetto politico, iscrivendosi al Pd".