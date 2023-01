Pd, Giarrusso arriva ed esplode tutto: "Autodistruzione"

28 gennaio 2023 a

L'ingresso di Dino Giarrusso nel Pd ha scatenato una vera e propria bufera sui social, dove la maggior parte dei commenti, seppur ironica, è comunque molto critica nei confronti di questa scelta. "Ex Iena ed ex M5s, ma ha anche dei difetti", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "Ma ’no grazie' non si poteva dire, vero?". "Spero che nessuno lo prenda sul serio, di buffoni ce ne sono già abbastanza. Quale sarebbe il valore aggiunto di cui è portatore, oltre al suo unico voto?", ha scritto qualcun altro ancora.

Una pioggia di commenti negativi, insomma. L’eurodeputato ex grillino ha annunciato questa decisione durante l’iniziativa a Milano organizzata da Stefano Bonaccini, di cui sarà sostenitore al congresso. Un fatto che non è passato inosservato. Anzi. "Che schifo. Chi non ha un’identità politica salta da un partito all’altro, pur di rimanere incollato a una poltrona", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece ha invitato i dem a ripensarci: "Pd, se rimane un minimo di dignità e senso di identità, bloccatelo. Non accettatelo. Fate qualcosa. Altrimenti è veramente aspirare all’autodistruzione". E ancora: "Spero che sia una pagliacciata di questo squallido personaggio e che gli diate un calcio quando si presenta alla porta".

A commentare questa scelta anche il dem Peppe Provenzano, che su Twitter ha scritto: "Menomale che si doveva andare in cerca di elettori perduti… Lo dico senza polemica. Magari Bonaccini è consigliato male, ma faccio notare che Dino Giarrusso, al di là di tutto, alle ultime elezioni in Sicilia era candidato non solo contro il Pd, ma con Cateno De Luca!".