venerdì 19 dicembre 2025
L'aria che tira, Bernini smaschera il "comunistello": "Il piccolo Landini..."

Anna Maria Bernini torna sulla contestazione ad Atreju da parte di alcuni studenti. Ospite a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 18 dicembre su La7, il ministro dell'Università non intende scusarsi per la sua replica e per averli definiti "dei poveri comunisti" (frase presa in prestito da Silvio Berlusconi). "Ricevo contestazioni che mi impediscono di parlare. Trovo da regime totalitario togliere la parola di bocca a qualcuno. Sono anche andata da sentinella democratica per consentire al collega democratico Fiano di riprendere da dove era stato interrotto, indipendentemente dai colori politici". In particolare l'esponente di Forza Italia si rivolge direttamente a Leonardo Dimola, membro dell’Unione degli Universitari – Sinistra Universitaria alla Sapienza, è protagonista del botta e risposta con il ministro.

Eppure il ragazzo non è uno studente qualsiasi. "È un attivista politico che sta facendo una legittima polemica politica e ha ricevuto una risposta altrettanto legittima", spiega Bernini nello studio di David Parenzo. Da qui la stoccata: "Il vero confronto utile è quello in cui entrambi possono parlare e non quando qualcuno ti urla in faccia. C'è chi studia per fare il medico e chi studia per fare il politico, il piccolo Landini... Ognuno fa quello che vuole, è liberissimo".

In ogni caso il ministro difende la riforma, contestata da Dimola, per l'accesso a Medicina: "Non solo non è un fallimento, ma è un esame che sta progredendo. Gli studenti stanno sostenendo esami in cui prendono un voto, questo voto viene inserito nella graduatoria e non ci sono '6 politici', c'è una graduatoria che prevede 3 sufficienze, 2 sufficienze e 1 debito d'esame che sarà scontato all'interno dell'ateneo di destinazione". 

