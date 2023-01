Matteo Salvini: "Via i motori a combustione? Suicidio economico e sociale"

29 gennaio 2023 a

a

a

"Eliminare le macchine a combustione tradizionale entro 12 anni, distruggendo lavoro e industrie europee e italiane per regalarle alla Cina, è un suicidio economico e sociale. Non vorrei che, dopo il Qatargate, emerga a Bruxelles un Chinagate". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La posizione del leader della Lega è chiarissima e di fatto invita a una riflessione l'Unione europea sul futuro del mercato automobilistico.

Un appiattimento repentino sull'elettrico potrebbe mettere in discussione milioni di posti di lavoro in tutto il continente. Salvini ha poi parlato delle prossime elezioni regionali: "Conto che il centrodestra possa vincere e che la Lega abbia un ottimo risultato, sia a Milano che a Roma", ha affermato Salvini a margine di un sopralluogo alla stazione di Cadorna. "Sono contento di come Attilio Fonata e la Lega stanno conducendo questa campagna elettorale, con le proposte - ha aggiunto - mentre da altri arrivano proteste, insulti e polemiche. Spero che voti tanta gente perché la regione è quella che decide della salute, dei trasporti, delle tasse e delle case popolari. Se ne parla un pò poco a livello nazionale, ma il 12 e 13 febbraio, si vota in Lombardia e nel Lazio".