Gas, FdI: "Bollette giù del 40%, qualcuno chieda scusa"

29 gennaio 2023 a

a

a

Ora la sinistra non fiata più. Le bollette del gas infatti a febbraio potrebbero avere un drastico taglio sulla cifra da pagare e questo anche grazie alla mossa del governo Meloni che ha fortemente voluto misure pesanti, come il price cap per contenere l'esborso che le famiglie italiane sono costrette ad affrontare. E così da Fdi si sottolinea l'efficacia delle misure adottate dal premier e da tutto l'esecutivo. "I ventuno miliardi di euro messi in campo dal governo Meloni sul contenimento dei costi energetici e il price cap cui il nostro governo ha fortemente contribuito hanno portato a una riduzione enorme del costo delle bollette ché scenderanno del 40% a febbraio. Qualcuno dovrebbe chiederci scusa per le critiche mosse".

Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. "Senza questi interventi l’impatto sulle famiglie e sulle imprese sarebbe stato devastante -dice Antoniozzi - con un aumento dell’ inflazione, dell’ indebitamento, con una perdita significativa dei posti di lavoro. Abbiamo dovuto riservare i due terzi della manovra finanziaria al contenimento dei costi -conclude- e chiunque in buonafede può darci atto che senza questo intervento la situazione economica sarebbe stata gravissima". Parole chiare che sottolineano ancora una volta l'operato del governo e ammutoliscono i gufi rossi.