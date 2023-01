Giarrusso fa esplodere il Pd, figuraccia-Bonaccini: "Chiedi scusa"

29 gennaio 2023 a

Stefano Bonaccini deve correre ai ripari. Dopo aver imbarcato l'ex 5s Giarrusso nel Pd, di fatto quasi tutto il partito gli si è rivoltato contro. Al punto che il candidato alla segreteria ha divuto fare retromarcia impartendo già un primo ordine al nuovo arrivato: "Noi siamo una comunità aperta e accogliente, ma diamo e pretendiamo rispetto. Se Dino Giarrusso vuole iscriversi, prima di tutto si scusi con Roberta Pinotti e con chi ha offeso e mostrando rispetto per questa comunità, che ha attaccato più di una volta con parole e toni che non sono quelli del Pd". Insomma nemmeno 24 ore l'iscrizione di Giarrusso, scoppia già il caso.

Nel corso della giornata di ieri diversi esponenti dem avevano attaccato Bonaccini per questa scelta. Il candidato alla segreteria dem aveva affermato di voler rendere col nome di Giarrusso il patito più attraente, ma evidentemente ha fatto davvero male i conti. In colpo solo è riuscito a mettere d'accordo quasi tutte le correnti. Intanto lo stesso Gianrusso comincia a rispondere agli attacchi ricevuti dai dem: "Capisco la rabbia, ma sono di sinistra e voglio renderla attraente. Nel Pd sarò disciplinato. Ho anche realizzato un cortometraggio su Enrico Berlinguer e mi piacciono le idee di Stefano Bonaccini, che non è centrista perché viene dal Pci". Insomma tra i dem regna il caos.