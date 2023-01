Sondaggio Masia: "Meloni, è la prima volta"

30 gennaio 2023 a

Il governo Meloni inizia a stabilizzare il proprio consenso. A certificarlo Fabrizio Masia, sondaggista di Emg Acqua ospite di Agorà nella puntata di lunedì 30 gennaio. Qui, su Rai 3, Masia snocciola i numeri: Fratelli d'Italia si piazza al 27,5 per cento, registrando però un calo del -0,3 per cento. A sorpresa crescono di tre decimali Pd (17,7 per cento) e Movimento 5 stelle (17,9).

Piccolo calo invece per la Lega. Il partito di Matteo Salvini si lascia alle spalle due decimali e si attesta all'8,6. Il terzo polo Azione-Italia viva scende ancora al 7,9 per cento (-0,3) mentre, segna un +, Forza Italia. Silvio Berlusconi e gli azzurri salgono al 7,2 per cento con una crescita dello 0,2. "C'è una stabilità di Meloni dopo settimane di decrescita, per la prima volta questa settimana abbiamo raggiunto un plateau", spiega il sondaggista in riferimento al gradimento nei confronti del premier.

Il presidente del Consiglio, in fatto di fiducia, si piazza al 45 per cento. Da registrare un balzo di Stefano Bonaccini, favorito nelle primarie del Pd. Anche la fiducia nei confronti del governo "si è stabilizzata, è identica a sette giorni fa" ossia è il 49 per cento. "Un risultato - conclude - in linea con il risultato delle politiche e che è interessante perché per la prima volta dopo alcune settimane si è stabilizzato, vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un riverbero positivo". D'altronde Masia aveva già ricordato che, "per onestà intellettuale va considerato che FdI è in calo, ma rispetto alle elezioni del 25 settembre fa registrare un dato ben più alto rispetto a quello uscito dalle urne".