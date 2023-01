Sondaggio Mentana, "la scoppola" per il Pd: ecco i numeri

30 gennaio 2023 a

Buone notizie per il centrodestra. Il tempo, sono passati 100 giorni dall'insediamento del governo Meloni, non scalfisce le forze al suo interno. Nonostante un piccolo calo per Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni è ancora in testa al sondaggio di Swg. A confermarlo Enrico Mentana, direttore del TgLa7. Nell'edizione di lunedì 30 gennaio, Mentana svela i numeri: FdI passa in una settimana dal 30,8 al 30,4 per cento. Segue il Movimento 5 Stelle che invece cresce del +0,4 per cento (dal 17,4 al 17,8). Terzo posto ancora per il Partito democratico che non sembra riprendersi dalla batosta delle elezioni, anche se registra un piccolo balzo: +0,2, con i dem fermi al 14,2 per cento.

Buone notizie per Matteo Salvini. La Lega si riprende e segna un +0,5 passando in sette giorni dall'8,5 al 9 per cento. E ancora, rimane invariata la coalizione di Azione-Italia Viva. La forza politica di Carlo Calenda e Matteo Renzi raggiunge l'8,2 per cento e rimane stabile nella sua posizione. Poco più sotto, ecco Forza Italia. Silvio Berlusconi e gli azzurri arrivano al 6,8 per cento, lasciandosi alle spalle un 6,6.

Fanalini di coda Verdi e Sinistra italiana (dal 3,8 al 3,6) e +Europa (dal 3,1 al 3,2). I numeri di Mentana confermano dunque un trend positivo per il governo e tutto il centrodestra. Nonostante, poi, la piccola crescita, i dem sono ancora in affanno con il giornalista che non può fare a meno di non ricordare la "scoppola per il partito". D'altronde alle elezioni ha perso non pochi consensi.