Stasera Italia, la lezione della Palombelli a Calenda: "Spread in calo"

Il governo Meloni compie 100 anni e per Carlo Calenda il giudizio è "negativo". Incalzato da Barbara Palombelli a Stasera Italia, nella puntata di lunedì 30 gennaio su Rete 4, il leader di Azione critica l'esecutivo di centrodestra: "Tolte tre cose, i saldi di bilancio che aveva impostato Draghi e che la Meloni ha mantenuto, i sussidi energetici e la linea sulla guerra in Ucraina, il tema è quanto affatto delle cose promesse...". Ma l'europarlamentare non fa in tempo a finire che la conduttrice gli ricorda: "Anche lo spread è calato". "Sì, ma il tema è quanto ha fatto delle cose promesse e delle cose che erano utili. Noi siamo andati a Palazzo Chigi, non ci siamo rifugiati nel 'no'. Abbiamo proposto delle alternative". Insomma, Calenda di fronte alla realtà dei fatti tira dritto e cambia discorso.

D'altronde la sua posizione non è nuova. "I mesi del governo di Giorgia Meloni hanno alcuni tratti distintivi. Il primo è che tutto quello che ha raccontato nella sua vita in politica era una balla, nel senso che non c’è una singola cosa che lei abbia promesso, di cui si sia lamentata, su cui abbia fatto interviste, video, campagne elettorali, TikTok che sia entrata nel programma di governo", diceva giorni fa prendendo di mira la premier e le forze politiche.

Finita qui? Neanche per sogno. Dimenticando la delicata situazione in cui la leader di Fratelli d'Italia si è trovata a governare, Calenda proseguiva: "E questo vuol dire una cosa semplice: quando si è all’opposizione si può fare e pensare di tutto, tanto l’onere del governo è in capo a qualcun altro. Diversamente, una volta a Palazzo Chigi, la situazione cambia: le promesse (facili e mirabolanti) di colpo svaniscono".