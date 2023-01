Cospito, Carlo Nordio: "Magistratura sovrana, sul 41 bis decidono i pm"

31 gennaio 2023 a

Sul caso Alfredo Cospito, in una giornata infuocata, interviene anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi, parlando della posizione dell'anarchico al 41 Bis: "La magistratura è assolutamente sovrana, il ministero non può intervenire. Noi siamo tenuti ad aspettare la pronuncia della Cassazione. Guai se il ministero influenzasse i loro pareri", ha premesso Nordio.

E ancora, il Guardasigilli ha aggiunto: "Di fronte alla violenza non si tratta. L’ondata di gesti vandalici prova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane e tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41 bis". E ancora: "Non è possibile cambiare le condizioni detenzioni in base allo sciopero della fame perché se accedessimo a questa interpretazione ci troveremmo davanti le centinaia di mafiosi al 41 bis che attuando questa forma di protesta metterebbero lo Stato nelle condizioni di decidere come avremmo ipoteticamente fatto nei confronti di Alfredo Cospito", ha rimarcato Carlo Nordio.

Commentando il trasferimento dal carcere di Sassari a quello di Opera, il ministro ha rivendicato come "non c'è stato il minimo cedimento dello Stato, ma il riconoscimento che una cosa è la doverosa espiazione della pena ma altro l’assoluta tutela della salute. Tutela della salute che è principio sacro e inderogabile", ha concluso Carlo Nordio.