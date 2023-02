CartaBianca, il sondaggio: ecco le "strane" cifre del Pd

01 febbraio 2023 a

È sempre tempo di sondaggi. Se si votasse oggi, circostanza nella realtà dei fatti assai lontana, come andrebbero le elezioni? L'ultima rilevazione è quella firmata Emg e proposta a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di martedì 31 gennaio.

E il verdetto è sempre lo stesso: in vetta c'è Fratelli d'Italia, in calo dello 0,3% al 27,5 per cento. Dunque come seconda forza il M5s, in ascesa di 0,3 punti percentuali e dato oggi al 17,9 per cento. Secondo il sondaggio di CartaBianca, il Pd ha più consenso rispetto a quello rilevato dagli altri istituti demoscopici: viene dato al 17,7%, anch'esso in ascesa di 0,3 punti percentuali.

Quindi la Lega di Matteo Salvini, data all8,'6% e in flessione di 0,2 punti. Poi Calenda-Italia Viva, data al 7,9% e in calo di 0,3 punti percentuali. Lieve balzo in avanti di Forza Italia, che guadagna lo 0,2% rispetto alla precedente rilevazione e si porta al 7,2 per cento.

Quindi Sinistra Italiana-Europa Verde, in calo dello 0,2% al 3,6 per cento. Poi +Europa, data al 2,4%, Italexit con Paragone al 2,2%, Unione Popolare di Luigi De Magistris e Noi Moderati all'1,3 per cento. Infine, il 2,4% indica "altri partiti". La fetta di indecisi o non votanti dichiarati resta comunque il partito di maggioranza relativa, con il 39,4 per cento.