Gianfranco Fini affondato da Aldo Grasso: "All'asilo funziona così"

01 febbraio 2023 a

a

a

"Programma di inserimento televisivo": Aldo Grasso ironizza sulla ricomparsa di Gianfranco Fini sul piccolo schermo. "All’asilo funziona così: il primo giorno, il genitore – o chi per lui – passerà un’ora insieme al bambino, giocandoci in classe; il secondo giorno, sempre di un’ora, il bambino sarà solo; il terzo giorno… In tv, lo schema è abbastanza simile, fatto salvo l’accompagnamento genitoriale", ha scritto il giornalista in un articolo sul Corriere della Sera.

Gianfranco Fini, il messaggio di Feltri: "Bentornato nemico mio"

Secondo Grasso, sarebbe arrivato "il momento di ricollocare nell’area Fratelli d’Italia Gianfranco Fini. Con discrezione, con tatto, con oculatezza". Per questo si starebbe procedendo a piccoli passi: "Prima Fini appare a qualche manifestazione pubblica in modo da essere ripreso da qualche telecamera e finire in un notiziario, uno qualunque. Poi si ascende al gradino più basso della catena alimentare televisiva, in questo caso Bella Ma di Pierluigi Diaco (Rai2), il luogo ideale per confessioni generiche, per una ricerca di complicità, per struggimenti musicali".

"C'è stata una degenerazione": Fini, cosa ha detto davanti a tutti

"Terminato il bagno d’umiltà con Diaco si può aspirare a qualcosa di più - continua Grasso -. Se Fini venisse invitato da Veronica Gentili o da Giuseppe Brindisi o da Massimo Giletti sarebbe perfetto. Il percorso di inserimento televisivo potrebbe dirsi concluso e il Nostro avrebbe le carte in regola per rientrare alla corte della papessa Giorgia". L'ex leader di An, in realtà, è già stato ospite di Mezz'ora in più su Rai 3. Ma a tal proposito Grasso ha scritto: "È vero, ci sarebbero i passaggi dall’Annunziata, ma Mezz’ora in più appartiene al secolo scorso".