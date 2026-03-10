L'aria che tira, Gianfranco Fini spazza via le balle di sinistra: "Meloni ha problemi con la base?"

Giorgia Meloni "non è un premier che non capisce, sa benissimo che il diritto di veto paralizza qualsiasi decisione". Gianfranco Fini, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, parla da ex leader di Alleanza nazionale ma soprattutto da ex ministro degli Esteri, giudicando l'operato del presidente del Consiglio Meloni.
"L'unica decisione che si è potuta prendere in modo concreto è sui dazi, perché la decisione era della Commissione. Ma se passavamo al Consiglio dei capi di Stato e di governo dove ci sono due premier che guardano più a Mosca che a Kiev, che sono Orban e Fico...".
Piazzapulita, Bocchino gela Formigli: "Meloni non cade nella trappola"A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, si è tornati a parl...
"Lei ha un problema notoriamente con la base e con le radici - lo interrompe Goffredo Buccini del Corriere della Sera, riferendosi a Meloni -, se riesce a evolvere verso il conservatorismo per l'Italia sarà un gran bene". "Io non interpreto la base di Fratelli d'Italia - lo corregge l'ex presidente della Camera e vicepremier ai tempi dei governi Berlusconi -, ma si diceva 'Fini avrà enormi problemi con la sua base passando per Fiuggi. Non ci sono stati...". "Quando la base crede nella politica - prosegue Fini -, fa politica per passione e ha fiducia nel leader, capisce. Poi è chiaro che si dovrà spiegare bene perché oggi c'è bisogno di un sovranismo europeo".
L'aria che tira, Bocchino asfalta la sinistra: "Questo bisogno delle opposizioni""Il governo andrà sicuramente in Parlamento a riferire, questo è indubbio": Italo Bocchino, dire...
Anche sull'Iran, Fini sembra voler allontanare balle e gufate sul conto di Palazzo Chigi. "Stiamo a quel che ha detto il Presidente del Consiglio, l'Italia non è in guerra e non intende entrarvi. Francamente, non capisco l'opposizione che chiede a Meloni di spiegare le ragioni di Trump. Non vedo che cosa dovrebbe chiarire il governo italiano sulle parole di Trump". "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare. E' un'ottima leader ed è mia amica", le dichiarazioni del capo della Casa Bianca che hanno fatto imbizzarrire la sinistra. "Formule di cortesia", secondo Fini: "Trump è talmente imprevedibile che qualche volta può essere persino cortese".
"La base della Meloni": guarda qui il video di Gianfranco Fini a L'aria che tira