L'aria che tira, Gianfranco Fini spazza via le balle di sinistra: "Meloni ha problemi con la base?"

Giorgia Meloni "non è un premier che non capisce, sa benissimo che il diritto di veto paralizza qualsiasi decisione". Gianfranco Fini, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, parla da ex leader di Alleanza nazionale ma soprattutto da ex ministro degli Esteri, giudicando l'operato del presidente del Consiglio Meloni. "L'unica decisione che si è potuta prendere in modo concreto è sui dazi, perché la decisione era della Commissione. Ma se passavamo al Consiglio dei capi di Stato e di governo dove ci sono due premier che guardano più a Mosca che a Kiev, che sono Orban e Fico...".

"Lei ha un problema notoriamente con la base e con le radici - lo interrompe Goffredo Buccini del Corriere della Sera, riferendosi a Meloni -, se riesce a evolvere verso il conservatorismo per l'Italia sarà un gran bene". "Io non interpreto la base di Fratelli d'Italia - lo corregge l'ex presidente della Camera e vicepremier ai tempi dei governi Berlusconi -, ma si diceva 'Fini avrà enormi problemi con la sua base passando per Fiuggi. Non ci sono stati...". "Quando la base crede nella politica - prosegue Fini -, fa politica per passione e ha fiducia nel leader, capisce. Poi è chiaro che si dovrà spiegare bene perché oggi c'è bisogno di un sovranismo europeo".

