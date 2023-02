Autonomia differenziata, via libera in Cdm: "Promessa mantenuta"

02 febbraio 2023 a

Via libera in Consiglio dei ministri al ddl sull'Autonomia differenziata, il provvedimento messo a punto dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ad accompagnare l'approvazione ci sarebbero stati parecchi applausi. Dopo l'ok del Cdm, il disegno di legge - sempre secondo quanto si apprende - dovrebbe essere sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città.

"Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta". È il testo del messaggio che secondo quanto si apprende il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, dopo l’approvazione del ddl sull’Autonomia. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato: "Ora dobbiamo mantenere ancora più vivo l’impegno con i cittadini visto e considerato che la grande aspettativa, ora che c’è il ddl, dovrà concretizzarsi con tutti provvedimenti che ne conseguono".

A commentare in negativo la notizia è stato invece Carlo Calenda, secondo cui si tratta di una presa in giro. "L'approvazione del DDL Autonomia in CdM è l’ennesima presa in giro elettorale di una politica che fa propaganda sull’assetto istituzionale dello Stato. Questa roba arriva in parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima delle elezioni regionali", ha scritto su Twitter.