Piazzapulita, lite Calenda-Appendino: "Mi vuoi rispondere?"

"Se non dai le armi, chi vince? Che succede? Mi vuoi rispondere?": Carlo Calenda ha fatto questa domanda a Chiara Appendino nello studio di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. Al centro del dibattito la guerra in Ucraina, con l'esponente pentastellata contraria all'invio degli aiuti militari a Kiev e il leader di Azione invece favorevole al sostegno anche militare del paese di Zelensky. "Oggi l'Ucraina ha le armi - ha risposto l'ex sindaca di Torino - il prossimo passaggio è mandare uomini?".

"Succede che Putin arriva a Kiev. La risposta che tu non mi hai dato è questa - ha continuato poi Calenda -. Gli ucraini, che fino a prova contraria sono un popolo attaccato e aggredito, dicono: noi non siamo pronti a rinunciare a parti del nostro territorio. Putin invece ha detto in 500 interviste che vuole riportare 25 milioni di russofoni all'interno della Russia. Se non viene fermato, la prossima volta toccherà a un Paese Nato".

"Quindi andiamo dritti verso la terza guerra mondiale con rischio di bomba atomica", è stata la conclusione della grillina. A cui Calenda ha risposto: "Il problema è che voi non conoscete la storia. La politica dell'appeasement, quella che state dicendo voi, cioè 'no alle armi, cedere ai dittatori', ha finito per far scoppiare la seconda guerra mondiale".