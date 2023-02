Sondaggio Piazzapulita, panico a sinistra: dove arrivano Salvini e Meloni

04 febbraio 2023 a

a

a

Non si ferma la corsa di Giorgia Meloni e del suo partito, Fratelli d'Italia. Dunque, chi pensava che la luna di miele con gli elettori, dopo il trionfo alle politiche dello scorso settembre, fosse destinata a esaurirsi in tempi brevi, dovrà ricredersi. Basta guardare il sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita, mostrato ieri sera da Corrado Formigli su La7. La rilevazione dà il partito della premier addirittura al 30,7%, in crescita dello 0,2% rispetto al 25 gennaio. Un grande risultato soprattutto se si pensa che alle Politiche FdI ha raggiunto il 26% dei consensi.

Il sondaggio che agita il Parlamento: cresce solo un partito, tutte le cifre

In crescita anche i due partiti che vengono subito dopo: il M5s di Giuseppe Conte al 17,7%, salito dello 0,2 rispetto a una settimana fa, e il Pd al 15,2%, con un incremento dello 0,1. A crescere più di tutti, però, è la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,3% rispetto al 25 gennaio scorso, arrivando così all'8,5% dei consensi. Stabile, invece, il Terzo polo di Carlo Calenda al 7,9%. Leggermente in calo Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde lo 0,1%, scendendo così al 6,6.

Qui il sondaggio sulle intenzioni di voto

"Io non esco...": Meloni spietata, la frase durissima su Di Maio

In fondo alla classifica c'è l'alleanza Verdi-SI stabile al 4%. A seguire +Europa al 2,9% con un calo dello 0,1 rispetto a una settimana fa e Italexit di Gianluigi Paragone stabile al 2,2%.

"Cospito graziato, quando uscì dal carcere...": Meloni, bomba in tv: Pd asfaltato