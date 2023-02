Licia Ronzulli: "Autonomia? Benefici per tutta l'Italia"

03 febbraio 2023 a

a

a

"Benefici per tutto il Paese". Intervistata da Il Giornale, la presidente dei senatori di FI, Licia Ronzulli, sull’ok all’autonomia differenziata in Consiglio dei ministri afferma che questo provvedimento? "È un’ottima base di partenza, che è stato possibile realizzare grazie al ruolo svolto da Forza Italia. Con il testo approvato dal Consiglio dei ministri, questo governo sceglie l’assunzione di responsabilità, la modernità e l’efficienza, senza che venga squilibrato il rapporto fra le regioni del Nord e quelle del Sud con cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci saranno benefici per tutti, non solo per le regioni più ricche".

Adesso, "dobbiamo lavorare affinché queste garanzie siano assicurate nel modo più efficace possibile. Per quanto riguarda i Lep, è importante che quanto prima siano definiti, perché rappresentano la base da cui partire per arrivare all’autonomia. Il fatto che verranno tenute in conto le prerogative del Parlamento, chiamato a un ruolo attivo per migliorare ulteriormente il provvedimento, è davvero positivo. Ma senza l’intelligente e responsabile lavoro di sintesi svolto da Forza Italia oggi non sarebbe stato possibile il via libera del Cdm a questo provvedimento. E ciò, grazie anche ad ulteriori nostri interventi che hanno eliminato alcune storture". A cosa si riferisce? "Abbiamo cancellato ogni riferimento alla spesa storica. Per ottenere un maggiore equilibrio abbiamo fatto in modo che venisse prevista la garanzia della definizione dei diritti sociali e civici - i Lep, per l’appunto - introducendo l’imprescindibile funzionamento della perequazione". Insomma l'Autonomia che ha visto la luce all'interno della maggioranza molto probabilmente subirà qualche aggiustamento