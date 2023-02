Cospito, Foti di FdI contro Serracchiani: "Cos'ha voluto coprire"

04 febbraio 2023 a

a

a

"Il Partito democratico ha voluto alzare il tiro oltre ogni misura''. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti a Sabato Anch'io, su Radiouno. "Gli onorevoli Delmastro e Ostellari, sottosegretari alla Giustizia, sono stati messi sotto scorta, e anche l'onorevole Donzelli, vicepresidente del Copasir, è sotto scorta. L'onorevole Colosimo, segretaria di Presidenza della Camera dei Deputati, di Fratelli d'Italia, continua a ricevere minacce sui social. Questo è il risultato".

Le polemiche, accusa Foti, sono nate "per coprire l'evidenza una propria contraddizione macroscopica proprio sul caso Cospito". "A fronte del capogruppo del Partito Democratico che ha affermato alla Camera di non aver mai messo in dubbio l'applicazione del 41 bis a Cospito (Debora Serracchiani. ndr), vi erano delle posizioni del giorno prima sia dell'ex ministro Orlando sia del vicesegretario del Pd Provenzano che andavano esattamente nel senso opposto, cioè chiedevano la revoca del 41 Bis a Cospito".

Su Twitter intanto si è scatenata una polemica tra Guido Crosetto e Carlo Calenda. "Bisogna saper accantonare la polemica politica quando è lo Stato (non questo o quel Governo) ad essere sotto attacco - scrive il ministro della Difesa -. La minaccia degli anarco-insurrezionalisti, che si stanno saltando con gruppi antagonisti e rimasugli del terrorismo, è alle Istituzioni democratiche". Replica del leader di Azione e Terzo Polo: "Infatti Guido. Ed è per cementare questa unità che Donzelli e Delmastro vanno ripetendo che la sinistra si inchina ai mafiosi. L'unità si ottiene con il rispetto reciproco e l'uso attento e mai strumentale vs minoranze dei poteri dello Stato. Il contrario di ciò che avete fatto".