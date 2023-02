Omnibus, Mollicone inchioda Grimaldi: "Cosa dicevi poco tempo fa"

07 febbraio 2023 a

a

a

Scontro tra Federico Mollicone di Fratelli d'Italia e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi-Si a Omnibus, su La7. A scatenare il diverbio sono i dipinti di Gramsci e Garibaldi alle spalle di Grimaldi, che dice: "Ci sono problemi con Gramsci e Garibaldi? Altri hanno busti...". Parole a cui Mollicone ha risposto con un ironico: "Prenda un caffè". Il deputato di sinistra, poi, è andato avanti col suo ragionamento su Cospito e 41bis: "Siamo davanti a una destra che non si ricorda di essere maggioranza quando è in Parlamento, le opposizioni sulla vicenda Cospito non hanno messo in discussione il 41 bis, alcuni appelli sono stati solo sulla sua salute".

"Né in cielo né in terra": Pd, Cospito e la mafia, un Mieli durissimo

Di fronte alle insistenze di Grimaldi sul regime del carcere duro, Mollicone ha riportato a galla un suo tweet di qualche anno fa: "Adesso dici che il 41bis va bene così com'è, mentre in passato... chiedevi che Cospito uscisse dal 41bis". Infine, il deputato di FdI, sempre rivolgendosi al collega, ha continuato: "Tu punti il dito... sei giustizialista".

Scontro Mollicone-Grimaldi a Omnibus, il video

"Se Cospito muore...". Chi è questo 76enne: la follia anarchica sta dilagando | Video

Sul caso Donzelli-Delmastro, invece, Mollicone ha affermato: "Nordio è intervenuto in aula e ha spiegato che non c'è stata nessuna violazione. Penso che uno Stato forte debba garantire la cura anche in casi come questi, quindi la scelta di Cospito di non nutrirsi può essere sostituita da un Tso con obbligo alla nutrizione proprio perché uno Stato forte tutela la vita umana sempre e comunque".