Askatasuna, chi spunta in piazza con gli antagonisti: che roba è la sinistra

Lo schema si è ripetuto anche stavolta: la sinistra, come sempre, ha scelto di schierarsi dalla parte opposta a quella della legalità. Persino nel caso Askatasuna. Indovinate un po’ chi c’era in piazza giovedì sera al fianco degli abusivi che si sono poi scatenati all’assalto della polizia (dieci agenti in ospedale)? Proprio loro: i rossoverdi di Avs. C’erano i nomi del gotha torinese della premiata ditta Fratoianni&Bonelli.

A partire dal deputato Marco Grimaldi, affiancato dal capogruppo in Regione Piemonte Alice Ravinale e dai consiglieri comunali Sara Diena ed Emanuele Busconi. «A chi si scandalizza di vedermi in corteo contro lo sgombero, rispondo: ero dove sono sempre stato e la Costituzione me lo garantisce. Nelle piazze e nelle strade della mia città, a fianco dei movimenti sociali e dei cittadini che rappresentano l’alternativa al clima repressivo e autoritario che si sta imponendo», ha spiegato Grimaldi, uno che due anni fa al processo che vedeva imputati 28 militanti di “Aska” aveva testimoniato a loro favore.