Supermedia 2025, per il Pd un anno di stallo. Domina FdI: tutte le cifre

Il 2026 è alle porte ed ecco che i sondaggisti si apprestano a fare il bilancio. Tra i primi Youtrend/Agi che hanno diffuso la Supermedia con l'andamento aggregato dei partiti nel 2025. Nella media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, la somma delle liste di centrodestra è leggermente calata tra gennaio e dicembre (dal 48,5 al 48,1 per cento), mentre sono cresciuti lievemente i centristi (dal 7,1 al 7,7 per cento) e l’asse PD-M5S-AVS (dal 40,5 al 40,8). In ogni caso i numeri non aiutano le opposizioni a superare le forze al governo, che sono saldamente al primo posto.

Intanto, l'ultima rilevazione del 2025 non ha visto grandi scossoni. Fratelli d’Italia si è confermata nettamente come primo partito con il 29,8 per cento delle intenzioni di voto. All’interno della maggioranza, Forza Italia scende all’8,8% (-0,2), mentre la Lega perde un decimale e si attesta all’8,4.