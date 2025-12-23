Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Supermedia 2025, per il Pd un anno di stallo. Domina FdI: tutte le cifre

martedì 23 dicembre 2025
Supermedia 2025, per il Pd un anno di stallo. Domina FdI: tutte le cifre

2' di lettura

Il 2026 è alle porte ed ecco che i sondaggisti si apprestano a fare il bilancio. Tra i primi Youtrend/Agi che hanno diffuso la Supermedia con l'andamento aggregato dei partiti nel 2025. Nella media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, la somma delle liste di centrodestra è leggermente calata tra gennaio e dicembre (dal 48,5 al 48,1 per cento), mentre sono cresciuti lievemente i centristi (dal 7,1 al 7,7 per cento) e l’asse PD-M5S-AVS (dal 40,5 al 40,8). In ogni caso i numeri non aiutano le opposizioni a superare le forze al governo, che sono saldamente al primo posto. 

Intanto, l'ultima rilevazione del 2025 non ha visto grandi scossoni. Fratelli d’Italia si è confermata nettamente come primo partito con il 29,8 per cento delle intenzioni di voto. All’interno della maggioranza, Forza Italia scende all’8,8% (-0,2), mentre la Lega perde un decimale e si attesta all’8,4.

Giorgia Meloni, "quei sondaggi…": la frase rubata, per la sinistra è finita

Raggiunta l'intesa sulla manovra, che oggi approda nell'aula del Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Mel...

Lontano da FdI il Partito Democratico resta di poco sopra la soglia del 22, crescendo lievemente fino al 22,2 per cento (+0,1). Prosegue invece la fase di arretramento del Movimento 5 Stelle, che perde tre decimali e si colloca al 12,2. In lieve calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4 (-0,1). Più significativo l'andamento di Azione che sale al 3,5 per cento. 

Che l'operato del governo piaccia, non è una novità. Anche sulla manovra, infatti, gli italiani hanno promosso Giorgia Meloni. "Un dato che ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più", ha detto la premier commentando il sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21 (per Affaritaliani) dal quale emerge che il 58,9 per cento degli italiani approva la Legge di Bilancio. 

tag
sondaggio
supermedia
youtrend

L'ultima rosicata Tg1, il sondaggio pro-Meloni che fa impazzire il Pd: a sinistra sono disperati

L'anniversario FdI compie 13 anni e festeggia con questi sondaggi: ecco tutte le cifre

I partiti Sondaggio, chi sale e chi crolla a tre anni dalle elezioni: le cifre di fine anno

ti potrebbero interessare

Sondaggio Swg per Mentana: Meloni fa il vuoto, Schlein e Conte sul burrone

Sondaggio Swg per Mentana: Meloni fa il vuoto, Schlein e Conte sul burrone

Conte da Mentana, fango su Meloni: "I patrioti vanno a compiagere le agenzie di rating"

Conte da Mentana, fango su Meloni: "I patrioti vanno a compiagere le agenzie di rating"

Tg1, il sondaggio pro-Meloni che fa impazzire il Pd: a sinistra sono disperati

Tg1, il sondaggio pro-Meloni che fa impazzire il Pd: a sinistra sono disperati

Redazione
Giorgia Meloni, il messaggio ai militari: "Come si allontana la guerra"

Giorgia Meloni, il messaggio ai militari: "Come si allontana la guerra"

Redazione