Sondaggio Mentana, cresce FdI: cifre-baratro per Pd e 5S

06 febbraio 2023 a

a

a

Il caso Cospito e le polemiche legate al 41 bis non fiaccano il consenso su Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni infatto fa registrare una crescita dello 0,2 per cento in sette giorni e passa dal 30,4 per cento di una settimana fa al 30,6 per cento di oggi, lunedì 6 febbraio. Il partito dle premier dunque si mantiene a quota 30 e fa registrare una distanza siderale dal secondo partito in classifica, il Movimento Cinque Stelle.

Il partito di Conte infatti è al 17,5 per cento e perde lo 0,3 per cento rispetto a sette giorni fa. Il Pd invece guadagna uno 0,6 per cento e sale dal 14,2 al 14,8 per cento restando però alle spalle dei grillini. La Lega è stabile all'8,7 per cento, ma lascia per strada uno 0,3 in una settimana. Perde uno 0,1 il Terzo Polo di Renzi e Calenda che si attesta all'8,1 per cento. Forza Italia è al 6,4 per cento e perde uno 0,4 in sette giorni. A sinistra stabile Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli al 3,5 per cento con una flessione dello 0,1 per cento. +Europa di Emma Bonino è al 3 per cento e perde lo 0,2 rispetto all'ultima rilevazione. Per l'Italia con Paragone il 2,3 per cento, chiude Unione Popolare al 2 per cento.