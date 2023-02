Delmastro, la crociata M5s: "Abuso dei suoi doveri"

07 febbraio 2023 a

a

a

Divise sempre, tranne quando c’è da andare contro il governo: le opposizioni hanno ritrovato l’unità in aula solo per la mozione contro Andrea Delmastro. I 5Stelle, come si legge sul Corriere della Sera, hanno depositato una mozione che accusa il sottosegretario di aver “abusato dei suoi doveri” e recato pregiudizio a indagini di mafia e terrorismo. E chiede di avviare la revoca della delega a Delmastro. Il Pd ne ha già depositata un’altra che censura “la rivelazione di informazioni riservate e delicatissime per lotta a mafia e terrorismo” che mostra “l’assoluta inadeguatezza” di Delmastro. E impegna il governo a chiederne le dimissioni. A questa si potrebbe unire anche il Terzo Polo.

Pd fuori controllo, l'insulto in tv: "Cosa sono Donzelli e Delmastro"

Al centro di tutta questa vicenda, le rivelazioni fatte dal sottosegretario Andrea Delmastro al collega di FdI Giovanni Donzelli, che poi le ha esposte in Aula, riguardo ai colloqui tra l’anarchico Alfredo Cospito e i boss di ‘ndrangheta e camorra contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Donzelli in Aula aveva puntato il dito anche contro quattro dem per la loro visita all’anarchico in carcere. L’appello di Giorgia Meloni ad abbassare i toni, insomma, sembra essere caduto nel vuoto.

"Cosa dicevi solo poco tempo fa": Mollicone inchioda Grimaldi, le balle della sinistra

Intanto l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando ha fatto sapere che all’”invito di Cospito a parlare con gli altri detenuti i deputati dem hanno detto con fermezza che erano andati lì a verificare le sue condizioni di salute dopo circa 80 giorni di sciopero della fame”. La Procura di Roma adesso va avanti nell’inchiesta nata dall’esposto del verde Angelo Bonelli per rivelazione di segreto d’ufficio.