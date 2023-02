Tagadà, Bersani sbrocca contro Meloni: "Devi rispondermi!"

07 febbraio 2023 a

"La Meloni dice di abbassare i toni, cioè tu mi dai della persona che si inchina ai mafiosi e io devo abbassare i toni…": Pier Luigi Bersani, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha attaccato la premier sul caso Donzelli-Delmastro. "Adesso la Meloni, che non vuole far dimettere il sottosegretario, darà indicazioni spero a quei funzionari di non mandarle più al ministero le pratiche, perché girano", ha aggiunto poi Bersani.

Commentando il fatto che quei documenti, rivelati da Donzelli in aula dopo che gli sarebbero stati riferiti da Delmastro, non sarebbero riservati, l'ospite della Panella ha detto: "Se qualcuno mi viene a dire che son divulgabili, volete mandarle anche a me per favore?". Poi un appello rivolto direttamente alla premier: "La Meloni deve rispondermi! O manda a casa il sottosegretario o dice di non mandare più note riservate a della gente inaffidabile. Se l'Italia digerisce una cosa così, siamo avanti coi lavori...".

Bersani contro Meloni a Tagadà, il video

"Se i documenti sono riservati, un ministro, un sottosegretario deve tenerli riservati e non usarli per la sua battaglia politica - ha proseguito Bersani -. Che nella destra liberale italiana non venga fuori un ripudio di questo modo di fare è pericoloso".