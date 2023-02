Tagadà, Conte ridicolizzato da Tiziana Panella: "Vuole vincere?"

07 febbraio 2023 a

Due semplici parole per affondare Giuseppe Conte. Siamo a Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7, la puntata è quella di martedì 7 febbraio e tra gli ospiti in collegamento c'è il leader grillino. L'ex premier esordisce e fa il piacione: "Oggi ho portato anche il sole milanese", afferma intestandosi il beltempo a Milano, dove è impegnato in campagna elettorale in vista delle Regionali.

Dunque, Conte la spara grossissima: "l risultato minimo per noi è sempre l'ambizione di vincerle, le regionali, sia nel Lazio che in Lombardia. Non possiamo dire che sia un'impresa facilmente raggiungibile però abbiamo un progetto politico che interpreta in maniera coerente i nostri valori. Non facciamo promesse a caso, confidiamo davvero di poter vincere", sostiene.

Peccato però che i sondaggi, soprattutto in Lombardia, indichino cifre residuali per il M5s. E così, Tiziana Panella non può fare a meno di farglielo notare: "Lei dice che confida di poter vincere e chi glielo può togliere questo desiderio? Però diciamo che i sondaggi non vanno esattamente in questa direzione...". E Conte? Colpito e affondato: sul volto al posto del sorrisetto beffardo tenuto fino a quel momento compare una smorfia. Dunque replica: "Ma guardi, nel caso ci fossero stato minori candidati forse si potevano avere maggiori chance di competere per vincere. Però ogni competizione elettorale è una storia a parte. Qui in Lombardia ci siamo seduti a un tavolo con il Pd e ne è venuto fuori un programma condiviso, un programma che è assolutamente un manifesto progressista".

Ma la Panella non ci sta e, ancora una volta, lo infilza: "Ma invece nel Lazio con il Pd non vi siete alleati, e quindi occasione persa". E Conte: "Lì il Pd si è orientato sul candidato di Calenda e Renzi e non si è seduto al tavolo per condividere il nostro progetto. Quindi dovrebbe fare questa domanda al Pd". Insomma, sempre colpa degli altri. E ancora, però Giuseppe Conte viene infilzato: "Ma visto che c'è lei ospite la domanda la facciamo a lei, perché poi il risultato è che rischiate di perdere in entrambe le regioni e poi governa il centrodestra", lo tramortisce Tiziana Panella.