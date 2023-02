Calenda-Conte, volano insulti: "Adolescente capriccioso", "Ti svegli ora?"

07 febbraio 2023 a

Ancora scontro tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte: al centro del diverbio il tema del salario minimo. A far scoppiare la polemica è stato il leader del Terzo Polo, che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un video in cui Conte parla della proposta relativa al salario minimo, intestandosela. Le sue dichiarazioni hanno infastidito l'ex ministro, che sui social ha commentato in maniera critica: "Queste sono risposte da adolescente capriccioso". E ancora: "Sostengo la necessità del salario minimo da anni, la differenza è che tu sei stato premier e non l'hai varato".

Come riporta il Giornale, è stata quasi immediata la replica di Giuseppe Conte: "Questa non è politica, io non voglio rispondere agli insulti". Poi ha aggiunto: "Si guardi allo specchio con quel tweet e ci si riconosca. È lui l'adolescente capriccioso". Conte, intervenuto a margine di un evento che si è tenuto a Palazzo delle Stelline, ha spiegato di aver presentato una proposta anche all'inizio della nuova legislatura e poi ha invitato il Terzo Polo a sostenerla. "Si è svegliato stamattina. Se anche Carlo Calenda si è deciso ad appoggiare il salario minimo, che noi sosteniamo da tantissimi anni, potrà aggiungere i suoi voti alla nostra proposta", ha aggiunto Conte.