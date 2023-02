Sanremo 2023, pacco bomba "episodio strano": il sospetto di Piantedosi

11 febbraio 2023 a

a

a

L'allerta è alta. Con le proteste degli anarchici, il Viminale passa al setaccio ogni minimo sospetto. Nella giornata di venerdì 10 febbraio, infatti, un sospetto pacco bomba è stato rinvenuto a circa 500 metri da teatro Ariston, dove in questi giorni si sta svolgendo il Festival di Sanremo. L'ordigno rudimentale è stato travato in una traversa di via Fiume, strada al centro della città e a pochi metri dal palco di piazza Colombo. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto dimostrativo: il pacco bomba non era nascosto ma si trovava vicino a un palazzo, accanto a uno scooter.

"Dimissioni? Incivile": l'ira della Rai a Sanremo, scontro totale con FdI

"C'è massima attenzione e massima preoccupazione, ma anche rassicurazione - tiene a precisare Matteo Piantedosi -. L'episodio è stato un po' strano perché è avvenuto al di fuori della zona rossa che era stata predisposta dalle autorità locali a protezione del Festival. Sono in corso indagini per verificare la matrice ma non sembrerebbe strettamente in connessione con l'evento". Il ministro della Giustizia spiega che quello reperito "era uno zainetto, con all'interno del materiale pirico - conferma al termine di un comitato sulla sicurezza pubblica alla Prefettura di Torino - ora bisogna capire se lo zainetto è stato abbandonato per distrazione o come un gesto dimostrativo o altro, lo diranno gli investigatori ma non sembrerebbe riconducibile alla volontà di commettere episodi di altro genere, come attentati relativi allo svolgimento della manifestazione".

Anna Oxa smaschera Fedez: "Cosa è successo davvero alle prove". E ora...

Quanto alla misure di controllo, Piantedosi ribadisce che "sono già molto stringenti. Se rafforzarle o meno ci stanno pensando le autorità locali. C'è già una zona rossa abbastanza impenetrabile ora si sta concordando un rafforzamento del controllo su tutto il quadrante cittadino. Quindi non rafforzamento per effetto di una acquisita e certificata potenzialità di tipo terroristico dell'evento".