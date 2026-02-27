Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

venerdì 27 febbraio 2026
Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

2' di lettura

Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, prende di mira Mogol. "Ormai siamo all’incredibile - si legge in una nota di Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama -. Usare un volo dell’elisoccorso dei vigili del fuoco per riportare Mogol da Sanremo a Roma è molto grave. Impegnare per un volo privato un sofisticato mezzo di soccorso in servizio presso il Reparto Volo di Genova, sottraendolo a possibili emergenze, è da pazzi irresponsabili. Non è accettabile che un mezzo di soccorso urgente venga utilizzato per finalità private, per quelle ci sono i voli di linea o i treni. Almeno per i normali cittadini". E ancora: "Se poi venisse confermato che sarebbe stato il Viminale a concedere il mezzo in deroga alle funzioni del velivolo per consentire a Mogol, e alla moglie, di raggiungere Roma in tempo per la festa dei vigili del fuoco ci troveremmo di fronte ad un caso di utilizzo improprio di mezzo di soccorso, peculato e di un possibile danno erariale di cui il ministro Piantedosi deve rendere conto". 

Immediata la reazione di Matteo Piantedosi. Il ministro dell'Interno ha definito la polemica strumentale: "Il trasferimento in elisoccorso di Mogol a Roma? Noi siamo contentissimi di averlo avuto e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono solite polemiche strumentali". A margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il ministro ringrazia "molto il Maestro Mogol" perché "ci ha regalato anche il nuovo inno ai Vigili del Fuoco, quindi la sua presenza era molto ambita qui da noi e gli saremo sempre grati".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46530359]]

Ma anche questo non basta alle opposizioni. Ed ecco che i grillini tornano alla carica: "È troppo semplice cercare di eludere la questione parlando di 'polemiche strumentali', come fa Matteo Piantedosi. È semmai strumentale il suo tentativo maldestro di cercare di chiudere la vicenda definendo Mogol monumento nazionale e spostando l'attenzione altrove. Ma qui nessuno sta discutendo il valore di Mogol. Non è questo il punto. Piantedosi sa benissimo che la questione è l'uso di un mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un trasferimento da Sanremo a Roma". Per il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini. "Un ministro dell'Interno con la schiena dritta deve rispondere nel merito a queste domande - prosegue -. Quali esigenze operative lo hanno reso necessario? C'era un'urgenza tale da giustificare l'impiego di un elicottero destinato al soccorso? È stata valutata la temporanea indisponibilità del mezzo per quel territorio? C'erano delle alternative? E quali sono stati i costi per i cittadini? A Piantedosi chiediamo una risposta chiara, nel merito. E comunque dovrà rispondere davanti al Parlamento rispondendo all'interrogazione che presenteremo su questa vicenda".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46547121]]

tag
avs
mogol
sanremo 2026
matteo piantedosi
m5s

Girano strane voci Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

I flussi che saranno Generale Vannacci, sondaggio Noto: a chi ruba più voti e quanti ne prende dal M5s

Intralci Sanremo 2026, Carlo Conti e il microfono impazzito: ma che fa?

ti potrebbero interessare

La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

Redazione
Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

Sanremo 2026, dramma-Bianca Balti: "Dopo il cancro la spensieratezza non torna più"

Sanremo 2026, dramma-Bianca Balti: "Dopo il cancro la spensieratezza non torna più"

Redazione
Sanremo 2026, share: il trucchetto per far tornare i conti

Sanremo 2026, share: il trucchetto per far tornare i conti

Fabrizio Biasin