Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, prende di mira Mogol. "Ormai siamo all’incredibile - si legge in una nota di Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama -. Usare un volo dell’elisoccorso dei vigili del fuoco per riportare Mogol da Sanremo a Roma è molto grave. Impegnare per un volo privato un sofisticato mezzo di soccorso in servizio presso il Reparto Volo di Genova, sottraendolo a possibili emergenze, è da pazzi irresponsabili. Non è accettabile che un mezzo di soccorso urgente venga utilizzato per finalità private, per quelle ci sono i voli di linea o i treni. Almeno per i normali cittadini". E ancora: "Se poi venisse confermato che sarebbe stato il Viminale a concedere il mezzo in deroga alle funzioni del velivolo per consentire a Mogol, e alla moglie, di raggiungere Roma in tempo per la festa dei vigili del fuoco ci troveremmo di fronte ad un caso di utilizzo improprio di mezzo di soccorso, peculato e di un possibile danno erariale di cui il ministro Piantedosi deve rendere conto".

Immediata la reazione di Matteo Piantedosi. Il ministro dell'Interno ha definito la polemica strumentale: "Il trasferimento in elisoccorso di Mogol a Roma? Noi siamo contentissimi di averlo avuto e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono solite polemiche strumentali". A margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il ministro ringrazia "molto il Maestro Mogol" perché "ci ha regalato anche il nuovo inno ai Vigili del Fuoco, quindi la sua presenza era molto ambita qui da noi e gli saremo sempre grati".

Ma anche questo non basta alle opposizioni. Ed ecco che i grillini tornano alla carica: "È troppo semplice cercare di eludere la questione parlando di 'polemiche strumentali', come fa Matteo Piantedosi. È semmai strumentale il suo tentativo maldestro di cercare di chiudere la vicenda definendo Mogol monumento nazionale e spostando l'attenzione altrove. Ma qui nessuno sta discutendo il valore di Mogol. Non è questo il punto. Piantedosi sa benissimo che la questione è l'uso di un mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un trasferimento da Sanremo a Roma". Per il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini. "Un ministro dell'Interno con la schiena dritta deve rispondere nel merito a queste domande - prosegue -. Quali esigenze operative lo hanno reso necessario? C'era un'urgenza tale da giustificare l'impiego di un elicottero destinato al soccorso? È stata valutata la temporanea indisponibilità del mezzo per quel territorio? C'erano delle alternative? E quali sono stati i costi per i cittadini? A Piantedosi chiediamo una risposta chiara, nel merito. E comunque dovrà rispondere davanti al Parlamento rispondendo all'interrogazione che presenteremo su questa vicenda".

