Regionali, primo segnale dalle urne. Meloni: "Perché è importante"

Giorgia Meloni si appella agli italiani: "È un'elezione importante, quindi spero che l'affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per la nazione. Quindi andate a votare". Il presidente del Consiglio si rivolge agli elettori dopo aver votato al seggio dell’istituto Bachelet nel Lazio. D'altronde i dati messi a disposizione dal Viminale, e relativi a 1.882 dei 1.882 Comuni al voto per le Regionali di Lombardia e Lazio, parlano di una bassa affluenza. Le cifre registrano un'affluenza, alle ore 12, pari all'8,56 per cento (era stata del 18,94 per cento alle precedenti e omologhe elezioni).

In Lombardia (1.504 Comuni su 1.504) l'affluenza è del 9,20 per cento (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di Comuni aveva votato il 19,91 per cento). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 7,49 per cento (17,35 per cento). Se nel 2018 si votò in una sola giornata, in questa tornata del 2023 i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15. In mattinata il leader di Fratelli d'Italia si è già espresso su Twitter: "Auguri di buon voto ai cittadini del Lazio e della Lombardia che si stanno recando alle urne. Oggi sarà possibile votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Con 5 minuti del vostro tempo potrete scegliere i prossimi 5 anni della vostra Regione. Votare fa la differenza, sempre".

I numeri però parlano di un'affluenza in continuo calo. Già nel 2018 la partecipazione si era assottigliata. Nel Lazio l'affluenza conclusiva si era attestata al 66,6 per cento, con l'elezione di Nicola Zingaretti (centrosinistra) a presidente, mentre in Lombardia era arrivata al 73,1, aprendo la strada alla vittoria di Attilio Fontana (centrodestra). Cinque anni prima, nel 2013, l'affluenza era del 76,7 in Lombardia e del 72 nel Lazio.