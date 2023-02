Sondaggio, "M5s non cresce più": lo tsunami che travolge Conte

17 febbraio 2023 a

Come e quanto sono cambiate le intenzioni di voto nelle ultime due settimane? Dallo scorso 3 febbraio, data dell’ultima Supermedia, sono accadute diverse cose rilevanti: il Festival di Sanremo, con tutte le polemiche politiche che lo hanno caratterizzato, e il voto per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, stravinte dal centrodestra. La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto pubblicati nelle ultime due settimane.

I dati aggiornati mostrano un trend molto positivo per il centrodestra, che guadagna quasi 2 punti come coalizione. Merito innanzitutto di Fratelli d’Italia, che è tornato sopra il 30%: per la precisione, il partito di Giorgia Meloni è dato al 30,2% (+0,8 rispetto a due settimane fa). Nessun’altra forza politica è cresciuta così tanto, ma il centrodestra ha altri motivi per essere soddisfatto: la Lega è risalita al 9,3% (+0,6) e se dovesse confermare questo trend, presto potrebbe tornare sopra la doppia cifra. Stabile Forza Italia al 7%.

Per quanto riguarda l’altro lato della barricata, il Movimento 5 Stelle è sempre il secondo partito nazionale ma sembra essere arrivato al suo punto massimo: è dato al 17,8% (-0,1), Il Pd dà invece qualche segnale di ripresa, anche se non eccessivo: è rilevato al 15,9% (+0,1). Tra le altre forze politiche da segnalare la leggera discesa del terzo polo (7,6%, -0,3) e quella dell’alleanza Verdi/Sinistra Italiana (3,2%, -0,2).