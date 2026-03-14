Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

FdI, Rampelli accusa la Cgil: "Stop alle lezioni per fare propaganda"

sabato 14 marzo 2026
FdI, Rampelli accusa la Cgil: "Stop alle lezioni per fare propaganda"

1' di lettura

Un’assemblea sindacale di tre ore per tutti i docenti del Lazio dal titolo: «Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: le ragoni del “No”». L’ha convocata nel Lazio la Cgil, scatenando l’ira del Centrodestra. «Per la Cgil ogni motivo è buono per fare propaganda, la tutela dei lavoratori resta un lontano ricordo» attacca Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia. «Non altrimenti si spiega l’appuntamento di martedì prossimo organizzato dal sindacato che ha indetto un’assemblea nelle scuole della durata di tre ore nel bel mezzo delle lezioni, comunicazione che entra nel registro di tutta la comunità, genitori, docenti, studenti e personale scolastico». La protagonista del dibattito è Maria Monteleone, magistrata in quiescenza.

Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

Ci risiamo. Ancora una volta in una delle nostre università i soliti collettivi rossi hanno cercato di impedire d...

L’evento riguarderà tutte le scuole visto che è stata prevista la possibilità di collegamento on line. Aggiunge Rampelli: «Il diritto sindacale di organizzare assemblee è sacrosanto, ma in questo caso si parla di un’assemblea che non ha niente a che vedere la scuola, ed è priva di quel basilare pluralismo che eviterebbe di sfociare nella propaganda. E la propaganda politica è vietata nelle scuole a maggior ragione ora che siamo alla vigilia dell'appuntamento elettorale referendario. Sulla sua inopportunità c’è invece ben poco da ragionare. L’utilizzo delle scuole poi viola l'imparzialità della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione».

Il convegno per il "No"? Un clamoroso flop davanti agli occhi di Bersani

Ennesima figuraccia per il fronte del "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Ieri, giovedì 12 mar...
tag
cgil
fabio rampelli
referendum giustizia
lazio
fdi

Verso il referendum Referendum, il pm Massimo Russo: "Voto Sì. Quando mi sono messo nei panni dei cittadini..."

Campagne Referendum giustizia, a Morando va l'oscar della sinistra del Sì

Toghe rosse Giovanni Jacobazzi, 17 anni di calvario e il carcere: vita rovinata dalle toghe rosse

ti potrebbero interessare

Referendum, il pm Massimo Russo: "Voto Sì. Quando mi sono messo nei panni dei cittadini..."

Referendum, il pm Massimo Russo: "Voto Sì. Quando mi sono messo nei panni dei cittadini..."

Redazione
Referendum giustizia, a Morando va l'oscar della sinistra del Sì

Referendum giustizia, a Morando va l'oscar della sinistra del Sì

Francesco Damato
Giovanni Jacobazzi, 17 anni di calvario e il carcere: vita rovinata dalle toghe rosse

Giovanni Jacobazzi, 17 anni di calvario e il carcere: vita rovinata dalle toghe rosse

Redazione
Giorgio Mulè picchia duro contro Giuseppe Conte: "Dice solo fesserie. Signori, mandatelo a..."

Giorgio Mulè picchia duro contro Giuseppe Conte: "Dice solo fesserie. Signori, mandatelo a..."

Redazione