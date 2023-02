Marco Travaglio? Ora per lui la giustizia è una putt***

17 febbraio 2023 a

A questo punto si tratta di ossessione. Il Fatto Quotidiano e la truppa di Marco Travaglio proprio non ce la fanno a rassegnarsi all'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter. Berlusconi come è noto è stato assolto perché il fatto non sussiste e di fatto adesso è scattata la campagna d'odio post-verdetto da parte del Fatto per riscrivere in senso opposto una sentenza abbastanza chiara. E in questo quadro vanno inserite anche le ultime vignette apparse sul quotidiano diretto da Travaglio.



"Li abbiamo fottuti": Travaglio usa i morti per infangare il Cav, oltre ogni limite | Guarda



Prima quella con la tomba di Ghedini su cui il Cav esclama "li abbiamo fott*** di nuovo", poi quella su Italo Bocchino che di fatto viene colpito con una frase davvero volgare e in ultimo quella di Natangelo in cui l'ex premier di fatto è davanti alla Giustizia bendata e la tratta come una prostituta. La Giustizia rivolgendosi a Berlusconi afferma: "50 la bocca, 100 l'amore". Inutile aggiungere altro se non segnalare il livello d'odio a cui è arrivato Travaglio per una sentenza che ha chiuso 6 anni di fango e di indiscrezioni che hanno minato anche il percorso politico dell'ex premier. Ma si sa chiedere "scusa" non fa parte del codice manettaro.

Curioso notare, infine, come l'amatissima giustizia, quando non si "comporta" come vorrebbe lui, per Marco Travaglio diventi una prostituta, una sgualdrina, una putt***. Già, perché nella vignetta firmata Natangelo, come detto, la giustizia altro non è che una meretrice, che propone a Berlusconi il suo listino prezzi. Mamma mia, come rosica Marco Travaglio...